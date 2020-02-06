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6 saat önce
Kalın: (AP'deki konferans) Konferans teröristlerin açkıca propaganda yaptığı kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:01 Kaynak: DHA
Kalın: (AP'deki konferans) Konferans teröristlerin açkıca propaganda yaptığı kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür. Bu toplantı AP'nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğini açık bir delilidir.
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