Kalın: ( İdlib'deki durum) Soçi Mutabakatı çerçevesinde İdlib mutabakatı hala masada duruyor. 12 gözlem noktasını da bu mutabakata göre belirledik. Aynı harita üzerinden müzakerelerimizi yürüteceğimizi bildirdik. Rejimin askerlerimize yönelik herhangi bir tehdit olduğunda karşılıksız bırakmayacağımız bilmeleri gerekiyor.