Kalın: ( Kızılay'a yapılan bağış) Burada süreci başlatan bağış sahibidir. Şartlı bir bağıştır. Vergi kaçırılması ya da usulsüzlük yapılması söz konusu değil. Kurumlarımızı yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez.