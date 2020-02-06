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6 saat önce
Kalın: (Kızılay'a yapılan bağış) Burada süreci başlatan bağış sahibidir.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:09 Kaynak: DHA
Kalın: ( Kızılay'a yapılan bağış) Burada süreci başlatan bağış sahibidir. Şartlı bir bağıştır. Vergi kaçırılması ya da usulsüzlük yapılması söz konusu değil. Kurumlarımızı yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez.
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