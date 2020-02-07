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Bakan Koca: Çin'den gelen 61 kişiden 2'inci numuneler alındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
Bakan Koca: Çin'den gelen 61 kişiden 2'inci numuneler alındı. 2'inci numunelerin de negatif olduğu belirlendi. Yani gelen kişilerde koronavirüs enfeksiyonuna rastlanmadı.
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