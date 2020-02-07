flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

7 saat önce

Bakan Koca: Çin'den gelen 61 kişiden 2'inci numuneler alındı.

flaş, System.String[]

Bakan Koca: Çin'den gelen 61 kişiden 2'inci numuneler alındı. 2'inci numunelerin de negatif olduğu belirlendi. Yani gelen kişilerde koronavirüs enfeksiyonuna rastlanmadı.


Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 04:42 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de Çinli'ye benzetilen çekik gözdü adam, Tayvanlı olduğunu ilginç bir yöntemle açıkladı
Koronavirüs, Çin ve dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Çin'de polisler kapı kapı dolaşıp koronavirüs kontrolü yapıyor Bakan Albayrak: İstihdam odaklı kredi paketi ile 150 bin istihdam taahhüdü sağlandı

Son Dakika Haberleri
22:37 Hadise, O Ses Türkiye'de giydiği dekolteli elbiseyle sosyal medyayı salladı
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 23:50:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]