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6 saat önce

MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır.

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MSB: Barış Pınarı Harekatı Bölgesinde 08 Şubat 2020 tarihinde, intikal esnasında bir aracın devrilmesi sonucu 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye sevk edilen yararlılardan bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:42 Kaynak: DHA
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