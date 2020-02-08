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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Erzurum kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:47 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: Erzurum kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, Terör Arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Karayazı Grup sorumlusu Bager kod adlı Ömer Oran silahıyla birlikte bugün etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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