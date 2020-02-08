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6 saat önce

MHP: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu.

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MHP: Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/ YPG'li terörist daha Mardin/ Nusaybin ve Şanlıurfa/ Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu.


Nusaybin, Mardin, Suriye, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:57 Kaynak: DHA
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