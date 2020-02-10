flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

14 dakika önce

Ömer Çelik: "İdlib'de gözlem noktalarının görevi gözlemlemek ve rapor etmektir.

flaş, System.String[]

Ömer Çelik: " İdlib'de gözlem noktalarının görevi gözlemlemek ve rapor etmektir. Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde orada meşru bir yapı olarak bulunmaktadır. Rejimin sistemli bir şekilde saldırıları söz konusudur. En yoğun şekilde saldırıyı gerçekleştiren hedefler ateş altına alınmıştır, gerekli karşılık verilmiştir, hedefler tahrip edilmiştir. Zayiat kat be kat fazladır, yoğun ateş faaliyeti kesintisiz bir şekilde sürmektedir. Şehitlerimizin kanı yerde kalmamıştır. Gelişmeler yakın bir şekilde takip ediliyor Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları vermiştir.


Ömer Çelik, Astana, İdlib, Soçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ali Koç, gündeme dair yapacağı programı, İdlib'te askerlerimizin şehit olması nedeniyle iptal etti
İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim unsurlarınca yapılan saldırı haberinin ardından... TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 18:31:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]