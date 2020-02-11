İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır-Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori operasyonunu başlatıldı.
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır- Batman illeri ara hattında Kapan-6 Zori operasyonunu başlatıldı. Operasyonda, JandarmaKomando, Jandarma Özel Harekat, PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1440 personel görev alıyor.
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11.02.2020 16:01:36. #1.13#