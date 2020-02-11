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6 saat önce
MSB: Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:11 Kaynak: DHA
MSB: Alınan son bilgilere göre; İdlib bölgesindeki An Nayrab'dan rejim unsurlarının çıktığı ve Rejime ait 1 helikopterin düştüğü öğrenilmiştir.
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