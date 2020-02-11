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6 saat önce

MSB: İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.

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MSB: İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.


İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:21 Kaynak: DHA
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