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MSB: İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:21 Kaynak: DHA
MSB: İdlib bölgesindeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 51 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 2 tank, 1 uçaksavar mevzii ile 1 mühimmat deposunun imha edildiği, 1 tankın da ele geçirildiği öğrenilmiştir.
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