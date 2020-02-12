Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Deprem yardım kampanyası) Şu ana kadar kampanya hesabında 1 milyon lira toplanmış bulunuyor. İl, ilçe ve belde teşkilatlarımız belediye başkanlarımız, belediye ve il genel meclis üyelerimizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz.