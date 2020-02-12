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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de rejim güçleri ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleri, İran destekli militanlar sürekli sivil halka saldırıyor, kan döküyor, katliam yapıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:27 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de rejim güçleri ve onlarla birlikte hareket eden Rus güçleri, İran destekli militanlar sürekli sivil halka saldırıyor, kan döküyor, katliam yapıyorlar.
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