FLAŞ
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Bu saldırılar bir süredir doğrudan askerlerimiz hedef alamaya başladı. Toplantıların sonucunu beklemeden ne adım atmamamız gerekiyorsa onu yapacağız.
Son Dakika Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu