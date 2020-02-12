Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize verilen sözler yerine getirilmediği gibi anlaşmalara da kimse uymuyor. Bu saldırılar bir süredir doğrudan askerlerimiz hedef alamaya başladı. Toplantıların sonucunu beklemeden ne adım atmamamız gerekiyorsa onu yapacağız.