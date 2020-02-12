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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bundan böyle rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:34 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bundan böyle rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. En küçük bir ihlali dahil affetmeyeceğimiz bir döneme girdik.
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