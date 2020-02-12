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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçiklerin kanının döküldüğü yerde hiç kimsenin güvende olamayacağını buradan söylüyorum.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:35 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mehmetçiklerin kanının döküldüğü yerde hiç kimsenin güvende olamayacağını buradan söylüyorum. Tüm gücümüzü kullanacağız. Suriye halkının özgürlük mücadelesi aynı zamanda 83 milyonluk Türkiye'nin beka mücadelesidir.
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