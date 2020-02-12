Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kaset kumpasının dahi sorumluluğunu dahi bizim üzerimize yıkmaya çalışmıştır. Seni oraya getiren FETÖ, ne konuşuyorsun?