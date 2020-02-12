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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasıyla CHP bu işin tam göbeğine yerleşmiştir. Kaset kumpasının dahi sorumluluğunu dahi bizim üzerimize yıkmaya çalışmıştır. Seni oraya getiren FETÖ, ne konuşuyorsun?
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