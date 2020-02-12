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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun tavrı da farklı değildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun tavrı da farklı değildi. O da MİT Müsteşarı konusunda kişiye özel düzenleme yapılamaz diye FETÖ ağzıyla kamuoyu oluşturmanın peşindeydi. Bu zat ve ekibi omurgasızdır. FETÖ'ye diyet borçludur. Tek dertleri şahsıma ve AK Parti'ye zarar vermektir. Bunun için yapmayacakları iş, atmayacakları iftira yoktur.


Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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