FLAŞ
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'dan sonra 'askerler her koşulda emre itaat eder' diyerek darbecileri savunmaktan da geri kalmamıştır.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:48 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'dan sonra 'askerler her koşulda emre itaat eder' diyerek darbecileri savunmaktan da geri kalmamıştır. FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynısını tekrar etmiştir. Bundan ala siyasi ayak olur mu?
Son Dakika CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener aynı cenazede yan yana geldi