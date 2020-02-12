Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz'dan sonra 'askerler her koşulda emre itaat eder' diyerek darbecileri savunmaktan da geri kalmamıştır. FETÖ ne demişse, Kılıçdaroğlu aynısını tekrar etmiştir. Bundan ala siyasi ayak olur mu?