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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na, bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:54 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak niteleyen Kılıçdaroğlu'na, bu aklı ve tabiri veren kim? O da FETÖ.
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