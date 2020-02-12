FLAŞ
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erdoğan: (İlker Başbuğ'un sözleri üzerine) Tüm milletvekillerimizin derhal dava açması önemlidir.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erdoğan: ( İlker Başbuğ'un sözleri üzerine) Tüm milletvekillerimizin derhal dava açması önemlidir. Buradan soruyorum. Eski Genelkurmay Başkanı, bir diğer genel başkanı ile bildiri hazırladılar. Bu bildiri yetmez. Her ikisinin de Genelkurmay Başkanlığı döneminde söylesinler. Biz şu kadar Fetöcü subayı ordudan ihraç ettik çıkıp bunu söylesinler. Bu görev benim değil sizin görevinizdi. Niye ihraç etmediniz?
Son Dakika Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu