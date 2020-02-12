FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erdoğan: (İlker Başbuğ'un sözleri üzerine) Tüm milletvekillerimizin derhal dava açması önemlidir.

FLAŞ, System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Erdoğan: ( İlker Başbuğ'un sözleri üzerine) Tüm milletvekillerimizin derhal dava açması önemlidir. Buradan soruyorum. Eski Genelkurmay Başkanı, bir diğer genel başkanı ile bildiri hazırladılar. Bu bildiri yetmez. Her ikisinin de Genelkurmay Başkanlığı döneminde söylesinler. Biz şu kadar Fetöcü subayı ordudan ihraç ettik çıkıp bunu söylesinler. Bu görev benim değil sizin görevinizdi. Niye ihraç etmediniz?


İlker Başbuğ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avrupa Parlamentosu'nda PKK propagandası yapılmasına Erdoğan'dan sert tepki
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu

Son Dakika Haberleri
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı
15:33 Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, Defne Samyeli'yle ilgili paylaşımlarını silemedi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 18:36:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]