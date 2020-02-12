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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler indi, ne döviz kuru patladı ne enflasyon zıpladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler indi, ne döviz kuru patladı ne enflasyon zıpladı. Tam tersine açkılanan her gösterge daha iyiye gidişe işaret ediyor. Faizler inerse batarsınız diyenlere verilen en güzel cevaptır.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:20 Kaynak: DHA
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