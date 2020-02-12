FLAŞ
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler indi, ne döviz kuru patladı ne enflasyon zıpladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:20 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizler indi, ne döviz kuru patladı ne enflasyon zıpladı. Tam tersine açkılanan her gösterge daha iyiye gidişe işaret ediyor. Faizler inerse batarsınız diyenlere verilen en güzel cevaptır.
Son Dakika Adalet Bakanı, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sözlerine cevap verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dut pekmezi tavsiyesi satışları artırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi Patara yılı ilan ettik Pakistan'da sokaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarıyla süslendi