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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konuşmamı turizm açısından bir müjde ile tamamlamak istiyorum.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Konuşmamı turizm açısından bir müjde ile tamamlamak istiyorum. 2020 yılını Patara yılı ilan ettik.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:21 Kaynak: DHA
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