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Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
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