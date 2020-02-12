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14 dakika önce

Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

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Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanacak Medipol Başakşehir- Beşiktaş maçını Abdulkadir Bitigen, Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını ise Cüneyt Çakır yönetecek.


Trabzonspor, Başakşehir, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
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