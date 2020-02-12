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6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanlığı: BE Jeffrey görüşmede şehit olan askerlerimiz için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı: BE Jeffrey görüşmede şehit olan askerlerimiz için ABD hükümetinin taziye dileklerini iletti. ABD'nin NATO Mütteki TR'nin yanında olduğunu tekrarladı.Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal İdlip'te sahada giderek kötüleşen durum ve son gelişmeler hakkında bilgi verdi. İdlip'te Astana ve Soçi kapsamında varılan mutabakatların uygulanmasına atfettiğimiz önemi vurguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, İdlip, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:43 Kaynak: DHA
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