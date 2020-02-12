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Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren Özdemir'i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı. Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.
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