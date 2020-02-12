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13 dakika önce

Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı.

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Ceren Özdemir cinayeti davasında katil Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında, Arduç'un hiç tanımadığı Ceren Özdemir'i, sadece "insan öldürmüş olmak için" öldürme düşüncesi ile takip ettiği, çaldığı bıçağı kalbine sapladığı vurgulandı.  Arduç için "katilin uslanmaz kişiliği" olduğu tespiti yapıldı.


Ceren Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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