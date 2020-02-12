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Ceren'in ailesi, katil Arduç'un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:31 Kaynak: DHA
Ceren'in ailesi, katil Arduç'un firar ve yakalanma süreciyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Ailenin avukatı Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, katil Arduç'un Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi'nden firar etmesi ve yakalanma sürecindeki ihmallerle ilgili suç duyurusu yaptı.
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