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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüsü tespit etmek için ürettiğimiz 'tanı kitini' yurt dışına satacağız.
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