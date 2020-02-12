Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede, iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat tarihlerinde Atina'da yapılması kararlaştırıldı.
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13.02.2020 06:07:02. #1.13#