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6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü. Görüşmede, iki ülke askeri heyetleri arasında yapılacak üçüncü görüşmenin 17-21 Şubat tarihlerinde Atina'da yapılması kararlaştırıldı.


Hulusi Akar, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:19 Kaynak: DHA
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