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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:33 Kaynak: DHA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'a 2 maç men cezası verdi.
Son Dakika Hırsızlar, Daniel Alves'in arabasını otoparktan çaldı Araçlar buz tutan yolda kaydı, Arvinli maç gibi anlattı PFDK, Sörloth'a 2 maç men cezası verdi Trabzosnpor, Sörloth'a verilen 2 maç cezaya itiraz edecek