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6 saat önce

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasımov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib ve güncel konuların ele alındığı bildirildi.


Yaşar Güler, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:52 Kaynak: DHA
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