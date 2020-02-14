GAZİANTEP'TE Küsket Sanayi Sitesi'nde bir fabrika yangın çıktı. Alevlerin çevredeki diğer fabrikalara sıçrama tehlikesi nedeniyle itfaiye ekiplerini alevlere yoğun müdahalesi sürüyor.

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