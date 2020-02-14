FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili iddianamesini tamamladı. FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında olduğu 34 sanık hakkında silahlı terör örgütü kurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, siyasal ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri ele geçirme ve kullanmak suçlarından dava açıldı.