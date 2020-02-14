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6 saat önce

MSB: Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.


Kandil Dağı, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:17 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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