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6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ilkokulda kendisini müdür yardımcısı olarak tanıtan ve Suriyeli 12 yaşındaki bir kız öğrenciye tacizde bulunduğu iddia edilen sözleşmeli memur İsmail S.'nin işine son verdi. Bakanlık, şahsın okulda istihdamına ilişkin olarak da idari soruşturma başlattı.


Esenyurt, İstanbul, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:13 Kaynak: DHA
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