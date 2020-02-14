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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Çin Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem süreleri dolan vatandaşları ziyaret ettikten sonra) Koronovirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:24 Kaynak: DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Çin Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem süreleri dolan vatandaşları ziyaret ettikten sonra) Koronovirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
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