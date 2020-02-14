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6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Çin Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem süreleri dolan vatandaşları ziyaret ettikten sonra) 14 günlük karantina sürecini geçirdiler.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: (Çin Vuhan'dan tahliye edilen ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde gözlem süreleri dolan vatandaşları ziyaret ettikten sonra) 14 günlük karantina sürecini geçirdiler. Herkesls ayrı ayrı ilgilenildi. Bundan sonra normal hayatlarına devam ediyor olacaklar. Herhangi bir takip gerekmiyor.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:26 Kaynak: DHA
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