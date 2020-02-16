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6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 12:26 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alındı.
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