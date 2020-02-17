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6 saat önce

Ömer Çelik: 30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve Suriye'de ne işiniz var diyenler niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz diyeceklerdi.

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Ömer Çelik: 30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve Suriye'de ne işiniz var diyenler niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz diyeceklerdi. Verilen sözlere Türkiye bağlıdır. Yeni birliklerin gönderilmesi Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde askerlerimizin güvenliğini korumak için gereklidir. Bu öncelikli bir milli güvenlik meselesi, aynı zamanda terörle mücadele meselesidir.


Ömer Çelik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:23 Kaynak: DHA
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