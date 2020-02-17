FLAŞ
6 saat önce
Ömer Çelik: 30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve Suriye'de ne işiniz var diyenler niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz diyeceklerdi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:23 Kaynak: DHA
Ömer Çelik: 30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve Suriye'de ne işiniz var diyenler niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz diyeceklerdi. Verilen sözlere Türkiye bağlıdır. Yeni birliklerin gönderilmesi Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde askerlerimizin güvenliğini korumak için gereklidir. Bu öncelikli bir milli güvenlik meselesi, aynı zamanda terörle mücadele meselesidir.
Son Dakika Rus askeri, Türk konvoyuna eşlik etti Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt: Çalışmalar devam ediyor Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti Halep'i muhaliflerden alan Esed'den açıklama: Her karış Suriye toprağı geri alınacak