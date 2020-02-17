FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

Ömer Çelik: (Başbuğ'un açıklamaları) Yüce Meclisin iradesine yönelik saldırının 28 Şubat mantığı içerisinde pek çok benzerini görmüştük. Bu vesayet mücadelesinin en temel göstergelerinden birisidir.

FLAŞ, System.String[]

Ömer Çelik: (Başbuğ'un açıklamaları) Yüce Meclisin iradesine yönelik saldırının 28 Şubat mantığı içerisinde pek çok benzerini görmüştük. Bu vesayet mücadelesinin en temel göstergelerinden birisidir.


Ömer Çelik, 28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ömer Çelik'ten 3600 ek gösterge soruna yanıt: Çalışmalar devam ediyor
Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 01:51:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]