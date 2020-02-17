Ömer Çelik : (Başbuğ'un açıklamaları) Yüce Meclisin iradesine yönelik saldırının 28 Şubat mantığı içerisinde pek çok benzerini görmüştük. Bu vesayet mücadelesinin en temel göstergelerinden birisidir.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Esed rejimi şu ana kadar 20 bin kez ateşkesi ihlal etti