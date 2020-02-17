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Ömer Çelik: (Başbuğ'un açıklamaları) Yüce Meclisin iradesine yönelik saldırının 28 Şubat mantığı içerisinde pek çok benzerini görmüştük. Bu vesayet mücadelesinin en temel göstergelerinden birisidir.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:36 Kaynak: DHA
Ömer Çelik: (Başbuğ'un açıklamaları) Yüce Meclisin iradesine yönelik saldırının 28 Şubat mantığı içerisinde pek çok benzerini görmüştük. Bu vesayet mücadelesinin en temel göstergelerinden birisidir.
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