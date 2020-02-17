Ömer Çelik: (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) 15 Temmuz gecesi ve ondan sonra FETÖ'nün en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı öldürmek istedi, meclise saldırdı. Ama bir kişiye dokunmadılar, Kılıçdaroğlu'na tankları açarak yol verdiler. Utanılacak bir tek şey var; o da darbe olurken bir genel başkanın evde film seyreder gibi darbe görüntülerini seyretmesidir.