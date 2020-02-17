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7 saat önce

Ömer Çelik: (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) 15 Temmuz gecesi ve ondan sonra FETÖ'nün en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

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Ömer Çelik: (Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) 15 Temmuz gecesi ve ondan sonra FETÖ'nün en büyük hedefi Sayın Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ, 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızı öldürmek istedi, meclise saldırdı. Ama bir kişiye dokunmadılar, Kılıçdaroğlu'na tankları açarak yol verdiler. Utanılacak bir tek şey var; o da darbe olurken bir genel başkanın evde film seyreder gibi darbe görüntülerini seyretmesidir.


Ömer Çelik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:48 Kaynak: DHA
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