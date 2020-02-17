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7 saat önce

Çelik: (Kılıçdaroğlu açıklamaları) FETÖ'yü hedef almaktan çok seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef alıyor.

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Çelik: (Kılıçdaroğlu açıklamaları) FETÖ'yü hedef almaktan çok seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef alıyor. FETÖ de Cumhurbaşkanımızı hedef gösteriyor. Yaptığı FETÖ ile mücadele midir yoksa FETÖ'yü mağdur gösterecek şekilde spekülasyonlar mı üretmektir? Seçilmiş bir makamı terör örgütünün ayağı olarak göstermek yapmaya başladığınız iş milletin iradesi ile kavga etmektir. Son bir ay içerisindeki gelişmeler CHP'nin yeniden milli irade ile kavga etmek gibi orijinal kodlarına döndüğünü gösteriyor.


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Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 07:50 Kaynak: DHA
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