FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesi iki dakika arayla depremlerle sallandı.

FLAŞ, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesi iki dakika arayla depremlerle sallandı. AFAD verilerine göre, ilk deprem 23: 16'da 4,1 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci deprem 23: 18'de 3,7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Van'ın yanısıra çevre illerde de hissedildi.


Deprem, Tuşba, AFAD, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Van'da HDP'li vekilin aracında yakalanan kişi, terör olayının zanlısı çıktı
Van, 2 dakika arayla meydana gelen depremlerle sarsıldı Otoyolda lastiği patlayan kamyonete yardım etmek isteyenlere tır çarptı: 1 ölü, 4 yaralı İki gündür haber alınamayan 46 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
01:41 Keremcem: Her şey çok güzel gidiyor
01:41 Hande Doğandemir yalnızları oynadı!
01:41 Öykü Çelik: Sevgili diye yazmayın!
00:51 Serdar Ortaç, birlikte stüdyoya girdiği sevgilisine taktik verdi: Kızım asabi olmasana
00:19 Matrix 4 filminin çekimlerinden ilk görüntüler sızdırıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 06:22:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]