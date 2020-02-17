Van'ın Tuşba ilçesi iki dakika arayla depremlerle sallandı.
Van'ın Tuşba ilçesi iki dakika arayla depremlerle sallandı. AFAD verilerine göre, ilk deprem 23: 16'da 4,1 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci deprem 23: 18'de 3,7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Van'ın yanısıra çevre illerde de hissedildi.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
18.02.2020 06:22:08. #1.13#