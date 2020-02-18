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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Şubat ayında yurt ücreti alınmayacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:05 Kaynak: DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, Elazığ'da KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Şubat ayında yurt ücreti alınmayacak.
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