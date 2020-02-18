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7 saat önce

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Türk heyetinin Rusyadaki temasları) "Rejim güçlerinin mutabakata uygun sınırlara çekilmezse gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi.

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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Türk heyetinin Rusyadaki temasları) "Rejim güçlerinin mutabakata uygun sınırlara çekilmezse gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi.'


Ömer Çelik, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
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