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Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Türk heyetinin Rusyadaki temasları) "Rejim güçlerinin mutabakata uygun sınırlara çekilmezse gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 02:37 Kaynak: DHA
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(Türk heyetinin Rusyadaki temasları) "Rejim güçlerinin mutabakata uygun sınırlara çekilmezse gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi.'
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