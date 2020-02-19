MSB: Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/ YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/ Suruç ve Mardin/ Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu.